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Ham çelik üretimi azaldı

02.06.2020 18:26

Son güncelleme : 02.06.2020 18:26
Türkiye`nin ham çelik üretimi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 azalarak 11,2 milyon tona geriledi.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalışla 2,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ham çelik üretimi ocak-nisan döneminde ise yüzde 0,1 azalışla 11,2 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,1 azalarak 1,4 milyon tona geriledi. Söz konusu tüketim, ocak-nisan döneminde  ise yüzde 15 azalışla 9,2 milyon ton olarak kaydedildi.

ÇELİK İHRACATINDA AZALIŞ

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri  ihracatı nisanda miktar bazında yüzde 21,6 azalışla 1,5 milyon tona geriledi. Söz  konusu ihracat değer bazında da yüzde 27,7 azalarak 1 milyar dolar oldu.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre miktar bazında yüzde 14,4 azalışla 6,6 milyon ton, değer bazında  ise yüzde 18 azalarak 4,7 milyar dolara geriledi.

İthalat ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde  54,6 azalışla 563 bin tona, değer bazında yüzde 47,8 azalarak 504 milyon dolara  düştü.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı, ocak-nisan döneminde geçen yılın  aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,6 artışla 4,2 milyon tona yükselirken,  değer bazında yüzde 4,6 azalarak 3,1 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 172 olan ihracatın ithalatı karşılama  oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 148 oldu.

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya  genelinde ham çelik üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13  azalışla 137 milyon tona, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 4,1 azalışla 581 milyon  tona gerilediği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in ham çelik üretimi ocak-nisan döneminde geçen yılın  aynı döneminde göre yüzde 1,3 artarak 320 milyon tona yükselirken, Japonya'nın  üretiminin yüzde 8,6 azalışla 30,7 milyon tona, Hindistan'ın üretiminin ise yüzde  21,1 azalarak 30,1 milyon tona gerilediği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye’den çelik ithalatına karşı uyguladığı  koruma önlemlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin, AB ile  aramızdaki STA ve Gümrük Birliğine uyma konusunda azami hassasiyet gösterdiği  ortada iken,  AB’nin ülkemize karşı uyguladığı koruma politikalarındaki keskin  tavrı anlaşılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemde AB tarafından uygulanan söz konusu tedbirlerin  ağırlaştırılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Mayıs 2020 tarihinde, AB Komisyonu tarafından Dünya Ticaret  Örgütü’ne gönderilen bildirimde, AB’nin önümüzdeki dönem için şartları daha da  kısıtlayacağı, ağırlıklı bir şekilde ülkemizi hedef alan yaklaşımlarını  arttıracağı ve bu durumun AB bölgesine yönelik ihracatımızın önemli ölçüde  gerilemesine yol açacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu gelişme, AB’nin atacağı  adımlar için daha fazla gecikilmeksizin, süratle karşı tedbirlerin alınmasını  zorunlu kılmaktadır."




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