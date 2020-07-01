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Ham çelik üretimi azaldı

01.07.2020 11:38

Son güncelleme : 01.07.2020 11:38
Türkiye`nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 13,5 milyon tona geriledi.



AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre,  ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 azalışla 2,3  milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ham çelik üretimi ocak-mayıs döneminde ise yüzde 5,6 azalışla 13,5  milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde  14,1 azalarak 1,8 milyon tona geriledi. Söz konusu tüketim, ocak-mayıs döneminde  ise yüzde 9 artışla 11 milyon ton olarak kaydedildi.

ÇELİK İHRACATINDA AZALIŞ

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri  ihracatı mayısta miktar bazında yüzde 33,4 azalışla 1,4 milyon tona düştü. Söz  konusu ihracat değer bazında da yüzde 39,9 azalarak 932 milyon dolar oldu.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı  dönemine göre miktar bazında yüzde 18,5 azalışla 8 milyon tona, değer bazında ise  yüzde 22,8 azalarak 5,6 milyar dolara geriledi.

İthalat ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde  15,3 azalışla 825 bin tona, değer bazında yüzde 22,4 gerileyerek 671 milyon  dolara düştü.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın  aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 1,4 artışla 5 milyon tona yükselirken,  değer bazında yüzde 8,3 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 174 olan ihracatın ithalatı karşılama  oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 146 oldu.

KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE KÜRESEL TİCARET GERİLEDİ

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya  genelinde ham çelik üretiminin mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7  azalışla 149 milyon tona, yılın ilk 5 ayında ise yüzde 5,2 azalışla 729 milyon  tona gerilediği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in ham çelik üretiminin ocak-mayıs döneminde geçen  yılın aynı döneminde göre yüzde 1,9 artarak 412 milyon tona yükselirken,  Japonya'nın üretiminin yüzde 13,4 azalışla 36,6 milyon tona, Hindistan'ın  üretiminin ise yüzde 24,6 azalarak 35,9 milyon tona gerilediği ifade edildi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle küresel  ticarette gerileme yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gerileme ülkemiz çelik ithalatına aynı şekilde yansımadı.  Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 18,5 gerilerken,  ithalatımız miktar yönünden yüzde 1,4 artış gösterdi. Nihai mamul tüketiminde  kaydedilen yüzde 9 artışa rağmen üretimin yüzde 5,6 gerilemesi, yurt içi  üretim-tüketim dengesinin kurulamamasından ve yurt içi tüketimin ithalata  yönelmesinin engellenememesinden kaynaklandı."

Son aylarda gerçekleştirilen vergi düzenlemelerine rağmen yüksek  hacimdeki ithalatın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu, başta AB olmak  üzere, serbest ticaret anlaşmamız bulunan ülkelerden yapılan ithalat ile dahilde  işleme rejimi kapsamındaki ithalattan kaynaklanmaktadır. 25 Mayıs tarihinde Dünya  Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirim ile AB'ye karşı uygulanacağı açıklanan  vergilerin bir an önce yürürlüğü konulması, haziran ayından itibaren artış  eğilimini sürdürmesi beklenen yurt içi çelik tüketimimizin yurt içi tedarik yolu  ile karşılanması, nisan ve mayıs aylarındaki üretim kayıplarının giderilmesi ve  çelik sektörümüzün cari açığa olan katkısının artırılması açısından önem  taşımaktadır." ifadelerine yer verildi. 




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