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Havacılık sektörü haziranda hareketlendi

15.07.2020 11:44

Son güncelleme : 15.07.2020 11:52
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durma noktasına gelen küresel havacılık sektörünün haziran ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla toparlanma sürecine girmesi Türkiye`deki istatistiklere de yansıdı.



AA

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü  resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, ocak-nisan döneminin aksine  mayıs ve haziranda gerçekleştirilen seferlerde ve "hava aracının ülke hava  sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst  geçiş (overflight) uçuşlarda hareketlilik yeniden başladı.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında, ocak ayında 34  bin 441 uçaklık üst geçişler şubatta 31 bin 631'e indi.

Türkiye semalarında mart ayında 23 bin 92 uçaklık geçiş hesaplandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında dünyanın birçok noktasında iç ve dış hat  seferlerin iptal edildiği nisan ayında ise bu alanda büyük düşüş yaşandı.

Bu ayda Türkiye'den yapılan üst geçişler 6 bin 484'ye indi. Mayıs  ayında ise 8 bin 714 overflight icra edildi. Nisan-mayıs döneminde dünyada  tarifeli seferlerin durması nedeniyle dış hatlarda ülkeler arasında özel tahliye  uçuşlarına ağırlık verildi.

Uluslararası bazı uçuşların kademeli başlatıldığı haziran ayında ise  Türkiye semalarından 9 bin 54 üst geçiş yapıldı. Bu yılın ocak-haziran döneminde  Türkiye hava sahasından toplamda 113 bin 416 uçak geçti.

Geçen senenin aynı döneminde ise 227 bin 900 üst geçiş kaydedilmişti.

Bir ülke hava sahasını kullanan her uçak, Avrupa Hava Seyrüsefer  Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından belirlenen geçilen ülkenin yetkili  otoritesine ücret ödüyor. Bu ücret, uçağın ağırlığı ve hava sahasında kalınan  süreye göre değişiyor.

HAZİRANDA 46 BİN 760 SEFER

Türkiye'deki havalimanları çıkışlı ve varışlı hava trafiğinde  haziranda oluşan hareketlenme istatistiklere de yansıdı.

Ocak ayında, tüm havalimanları merkezli,  110 bin 681 iç ve dış hat  seferi yapıldı. Şubat ayında havalimanlarından hizmet alan yolcular, icra edilen  101 bin 915 uçuşla dünyanın çeşitli noktalarına seyahat etti.

Toplam 74 bin 347 sefer mart ayında, 7 bin 307 uçuş da nisanda  düzenlendi. Türkiye'deki havalimanlarından mayıs ayında 9 bin 871 geliş-gidiş  seferi yapıldı.

Birçok iç ve dış hat noktasına seferlerin kademeli başlatıldığı  haziran ayında uçuşlarda önemli bir artış kaydedildi.

Haziranda, Türkiye'deki tüm havalimanlarından 46 bin 760 geliş-gidiş  seferi icra edildi. Yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye'deki havalimanlarından iç hatta  225 bin 776, dış hatta 125 bin 105 olmak üzere toplam 350 bin 881 sefer  düzenlendi. Geçen senenin aynı döneminde ise 715 bin 544 sefer yapılmıştı.




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