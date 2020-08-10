Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 168,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
10.08.2020 15:54
Son güncelleme : 10.08.2020 15:54
AA
Bakanlık, ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,61 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 437 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 187 milyon lira, net satış 2 milyar 168,1 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 596 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 168,1 milyon lira borçlandı.
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