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Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

10.08.2020 15:54

Son güncelleme : 10.08.2020 15:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 168,1 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, ihalede 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon  ödemeli Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet  tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,61 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 437 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal  satış 2 milyar 187 milyon lira, net satış 2 milyar 168,1 milyon lira olarak  gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2  milyar 596 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar liralık  satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 168,1 milyon lira borçlandı.




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