Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 342,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 4,3 milyar lira borçlandı
21.07.2020 15:43
Son güncelleme : 21.07.2020 15:48
AA
Bakanlık, ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,57, bileşik faiz yüzde 9,53 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 252,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 602 milyon lira, net satış 545,8 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 656 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 2,57 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 57 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 208 milyon lira, net satış 1 milyar 196,9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 126 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 342,7 milyon lira borçlandı.
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|
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|23.575.559
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.093.168
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.664.672
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.692.626
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,60
|69.779.180
|% -8,90
|
|FMIZP
|73,55
|91.150.651
|% -8,69
|
|LUKSK
|21,00
|2.126.628
|% -5,91
|
|DITAS
|28,50
|5.084.802
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|
|GARAN
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|EKGYO
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|% 5,58
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|ODAS
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|% -0,35
|
|SKBNK
|1,70
|298.494.501
|% 1,80
|
|GSDHO
|2,40
|400.324.979
|% 7,14
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6752
|8,7187
|% 0,23
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|Frank
|7,2703
|7,3141
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,88
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.652
|28,70
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,50
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