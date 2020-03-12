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Hazine euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

12.03.2020 17:03

Son güncelleme : 12.03.2020 17:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca, kurumsal yatırımcılara yönelik euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.



AA

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 13 Mart valörlü, 12 Mart 2021 itfa tarihli olarak yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 1 milyar 5 milyon 500  bin euro tutarında devlet tahvili ve 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 255  milyon 710 bin euro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.





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