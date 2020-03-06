Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9150
|7,9547
|% 0,17
|Frank
|6,5083
|6,5475
|% 1,12
|Riyal
|1,6225
|1,6306
|% -0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|13,84
|Altın Gr.
|329
|329
|-0,29
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|Tam
|2.164
|2.218
|19,97
|Yarım
|1.046
|1.073
|9,66
|Çeyrek
|525
|536
|4,83
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,44
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|B. Petrol
|48,10
|48,10
|-1,89
Seans Raporu
- 17:28CRFSA Yüzde -6.36 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 707, 345 adet işlem
- 17:26XU100 Endeks 109, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 7, 134.00 milyon TL de
- 17:26DOBUR Yüzde -5.30 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 836 adet işlem
- 17:24CMBTN Yüzde -5.52 oranında düşüşle 37.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 223 adet işlem
- 17:23AYCES Yüzde -6.45 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 875 adet işlem