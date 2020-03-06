GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

06.03.2020 17:30

Son güncelleme : 06.03.2020 17:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Mart'ta yapılacak ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, 10 Mart Salı günü yapacağı ihalelerin ilkinde 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:15109.316
Değişim :  -2,23% |  -2.498,92
Açılış :  111.654  
Önceki Kapanış :  111.815  
En Yüksek
112.345 En Düşük
108.775
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9150 7,9547 % 0,17  
Frank 6,5083 6,5475 % 1,12  
Riyal 1,6225 1,6306 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.687 13,84  
Altın Gr. 329 329 -0,29  
Cumhuriyet 2.170 2.203 17,00  
Tam 2.164 2.218 19,97  
Yarım 1.046 1.073 9,66  
Çeyrek 525 536 4,83  
Gümüş.Ons 17,42 17,44 -0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,03  
B. Petrol 48,10 48,10 -1,89  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru