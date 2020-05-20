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Hazine haftaya euro ve dolar cinsinden kira sertifikasıyla DİBS ihraç edecek

20.05.2020 14:00

Son güncelleme : 20.05.2020 14:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta kurumsal yatırımcılara yönelik euro ve dolar cinsinden devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman  araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29  Mayıs valör tarihli, euro ve doları cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro ve dolar  cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikalarının ihracı yapılacak.

Avro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış  yöntemiyle olacak. İsteklilerin, doldurdukları talep formlarını 27 Mayıs saat  14.00'e kadar faks veya e-posta aracılığıyla Bakanlığa iletmesi gerekiyor.

Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal 10 bin euro/dolar  olacak ve senetler 1000 euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Euro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası almaya hak kazanan  bankalara, ihraç tutarları bilgisi 27 Mayıs'ta Merkez Bankası Ödeme Sistemleri  İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.




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