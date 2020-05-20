Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta kurumsal yatırımcılara yönelik euro ve dolar cinsinden devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Hazine haftaya euro ve dolar cinsinden kira sertifikasıyla DİBS ihraç edecek
20.05.2020 14:00
Son güncelleme : 20.05.2020 14:27
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Mayıs valör tarihli, euro
ve doları cinsi sabit kuponlu DİBS ile euro ve dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikalarının ihracı yapılacak.
Avro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemiyle olacak. İsteklilerin, doldurdukları talep formlarını 27 Mayıs saat 14.00'e kadar faks veya e-posta aracılığıyla Bakanlığa iletmesi gerekiyor.
Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal 10 bin euro/dolar olacak ve senetler 1000 euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek.
Euro ve dolar
cinsi DİBS ile kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 27 Mayıs'ta Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.
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BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|4.458.848
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.364.403
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|5.889.249
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.783.900
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|6.702.835
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|67.347.989
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,42
|831.177.691
|% 5,01
|
|THYAO
|10,95
|451.034.545
|% 1,39
|
|GARAN
|7,73
|414.728.185
|% -0,26
|
|ASELS
|29,42
|347.867.204
|% 0,75
|
|MGROS
|34,48
|300.172.552
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,35
|200.806.017
|% 3,05
|
|AFYON
|2,86
|195.040.359
|% 2,51
|
|ALKIM
|13,42
|831.177.691
|% 5,01
|
|ODAS
|1,88
|112.303.325
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,47
|146.534.126
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3137
|8,3554
|% 0,51
|
|Frank
|7,0102
|7,0525
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,34
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,29
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,90
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,90
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,33
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|0,52
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