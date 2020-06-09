Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 334,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine yaklaşık 6,3 milyar lira borçlandı
09.06.2020 18:24
Son güncelleme : 09.06.2020 18:47
AA
Bakanlık, 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili
yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 8,45, bileşik faiz yüzde 8,45 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 260 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 925 milyon lira, net satış 852,9 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 717,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,95 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 573,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 399,1 milyon lira, net satış ise 1 milyar 381,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 606 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 334,5 milyon lira borçlandı.
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|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
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|ISBIR
|887,90
|1.198.203
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|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
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|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
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|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
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|YKBNK
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|CEMAS
|1,23
|130.544.630
|% 2,50
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
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|376
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|26,60
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|31,20
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|Yarım
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|Gümüş.Ons
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