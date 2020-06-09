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Hazine yaklaşık 6,3 milyar lira borçlandı

09.06.2020 18:24

Son güncelleme : 09.06.2020 18:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 6 milyar 334,5 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden  ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 8,45, bileşik faiz yüzde 8,45 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 260 milyon lira olduğu ihalede, nominal  satış 925 milyon lira, net satış 852,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının  karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 717,5 milyon liralık teklif  alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon  ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,95 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 573,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal  satış 1 milyar 399,1 milyon lira, net satış ise 1 milyar 381,6 milyon lira olarak  gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 650 milyon liralık teklifin  tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 606 milyon liralık  teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 334,5 milyon lira borçlandı.




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