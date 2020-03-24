Hazine ve Maliye Bakanlığı, 600 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.
Hazine`den 600 milyon liralık kira sertifikası ihracı
24.03.2020 17:13
Son güncelleme : 24.03.2020 17:13
AA
Bakanlığın internet sitesinde, Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, bugün 600 milyon lira
tutarında 25 Mart 2020 valörlü, 23 Mart 2022 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.
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|TATGD
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|11.407.519
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|
|PENGD
|2,31
|1.179.435
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.656.922
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|IZMDC
|8,00
|4.840
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|MTRYO
|5,25
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|% -2,42
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|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
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|IHGZT
|3,49
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|ISYAT
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|GARAN
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|ASELS
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|YKBNK
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|HALKB
|4,99
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|920.907.161
|% 9,55
|
|EKGYO
|1,15
|110.548.091
|% 7,48
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|THYAO
|8,34
|720.173.789
|% 8,17
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|ISFIN
|2,90
|222.311.981
|% 5,84
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5813
|7,6193
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|Frank
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|Riyal
|1,7162
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|% -1,50
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.595
|1.604
|46,33
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|13,94
|14,00
|0,69
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|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
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|B. Petrol
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