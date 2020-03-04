Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
04.03.2020 17:00
Son güncelleme : 04.03.2020 17:00
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 6 Mart 2020 valörlü ve 5 Mart 2021 itfa tarihli altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,50 kupon ödemeli 18 bin 172 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 0,50 kira ödemeli 7 bin 552 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.
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En Yüksek
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|: 110.959
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|Önceki Kapanış
|: 111.207
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324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.075.158
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,24
|33.969.846
|% 16,55
|
|OZBAL
|2,07
|15.848.973
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.564.632
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,20
|7.015.394
|% -7,17
|
|SONME
|5,75
|6.730.881
|% -5,89
|
|GYHOL
|20,60
|4.427.244
|% -5,68
|
|AVGYO
|1,99
|128.012.132
|% -5,24
|
|ASELS
|30,32
|1.480.043.423
|% -0,52
|
|THYAO
|11,87
|922.860.453
|% -2,86
|
|KARSN
|1,92
|532.575.920
|% 1,05
|
|GARAN
|10,45
|532.287.466
|% 2,55
|
|HALKB
|6,37
|366.660.893
|% -1,85
|
|KARSN
|1,92
|532.575.920
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|316.332.539
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|201.131.714
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|305.152.465
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|152.211.381
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7819
|7,8209
|% -0,13
|
|Frank
|6,3396
|6,3777
|% -0,33
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|3,34
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|33,52
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|16,21
|
|Çeyrek
|515
|526
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
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|B. Petrol
|52,53
|52,53
|0,67
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