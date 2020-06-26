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Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi

26.06.2020 10:14

Son güncelleme : 26.06.2020 10:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek, 29 Haziran Pazartesi`den itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.



AA

Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa  çalışma ödemelerine yönelik bilgi verdi.

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29  Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullanan Selçuk,  IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29  Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2  Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.




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