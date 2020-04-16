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Honda Türkiye üretime 20 Nisan`da başlayacak

16.04.2020 17:25

Son güncelleme : 16.04.2020 17:43
Honda Türkiye, Covid-19 salgınının etkisiyle İzmit Şekerpınar`da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 20 Nisan`da tamamlayıp, üretime başlayacağını açıkladı.



DHA

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan şirketin, gerekli tüm önlemleri alarak 20 Nisan tarihinde Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağı belirtildi.

Honda Türkiye'den 9 Nisan'da yapılan açıklamada, "Honda Türkiye 2 Nisan tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor" denildi.




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