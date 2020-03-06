HSBC Londra`daki çalışanlarını evlerine gönderdi















HSBC halihazırda koronavirüsün yayılmasının operasyonlarını etkilememesi için tedbirler de alıyor. Virüsün daha fazla finansal merkeze sıçraması olasılığına karşı bazı etkiplerini izole eden HSBC, şehir dışlarında ofisler hazırlıyor.Kaynakların verdikleri bilgiye göre Goldman Sachs da Londra'nın güneyindeki Croydon da yedek operasyon merkezini test ediyor. Barclays'in da Norholt'taki ofisini yedek olarak kullanma planı var.