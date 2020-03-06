HSBC CEO`su Noel Quinn çalışanlara gönderdiği bir yazı ile, Banka`nın Londra ofisinde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve sonrasında ofiste çalışan 100`den fazla personelin evlerine gönderildiğini bildirdi.
HSBC Londra`daki çalışanlarını evlerine gönderdi
06.03.2020 09:13
Son güncelleme : 06.03.2020 09:13
HSBC halihazırda koronavirüsün yayılmasının operasyonlarını etkilememesi için tedbirler de alıyor. Virüsün daha fazla finansal merkeze sıçraması olasılığına karşı bazı etkiplerini izole eden HSBC, şehir dışlarında ofisler hazırlıyor.
Kaynakların verdikleri bilgiye göre Goldman Sachs da Londra'nın güneyindeki Croydon da yedek operasyon merkezini test ediyor. Barclays'in da Norholt'taki ofisini yedek olarak kullanma planı var.
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