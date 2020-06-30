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İç borçlanma stratejisi açıklandı

30.06.2020 18:02

Son güncelleme : 30.06.2020 18:40
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



AA

Bakanlık, temmuz-eylül  dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 74,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 84 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın temmuz- eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde,  temmuzda 20,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık,  ağustosta 28,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık,  eylülde de 25,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 29 milyar liralık iç  borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 24,5 milyar lirasının piyasadan, 1,6 milyar  lirasının kamuya satışlardan, 1 milyar lirası kira sertifikasından, ağustos  ayındaki iç borçlanmanın 22,8 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının  kira sertifikasından, 4 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç  borçlanmanın ise 26,3 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının kira  sertifikasından, 1,6 milyar lirasının da  kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Temmuzda 23,3 milyar liralık, ağustos 31,3 milyar liralık, eylülde ise  30,9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 11,1 milyar lirası dış borç  servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B  satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri  dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı  kaynakların da temmuzda eksi 3,7 milyar lira, ağustosta 3,3 milyar lira ve  eylülde ise 1,9 milyar lira olması öngörülüyor.




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