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Ifo açıkladı: 64-138 milyar euroya mal olabilir!

31.03.2020 10:43

Son güncelleme : 31.03.2020 11:19
Almanya`nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip corona virüs (Kovid-19) krizinin 2020`de Almanya`nın en büyük eyaleti Bavyera’ya senaryolara bağlı olarak 49 milyar euro ile 138 milyar euro arasında mal olacağını bildirdi.



AA

Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsten dolayı şirketlerin  faaliyetlerini geçici askıya almasının ekonomik olarak ülkenin en güçlü  eyaletlerinden Bavyera’yı Almanya'nın geri kalanından daha fazla etkileyeceğini  vurguladı.

Ifo Başkanı Fuest, "Varsayımlara bağlı olarak maliyetler değişecek.  Eğer şirketler iki aylık bir süre için kapalı kalırsa, maliyetler 49 ila 94  milyar euroya kadar çıkabilir. Bu da yıllık ekonomik büyümeyi yüzde 7,7 ile 15  puan arasında azaltacaktır. Eğer kapanış üç ay boyunca devam ederse, maliyetler  68 ile 138 milyar euroya kadar yükselir ki bu da yüzde 10,8 ile 22,1 puanlık bir  ekonomik büyüme kaybına denk gelir. Bu, Bavyera’nın Almanya'nın geri kalanından  biraz daha büyük bir tehdit altında olduğu anlamına geliyor.” ifadelerini  kullandı.

Ifo'nun hesaplamalarına göre, Avusturya’ya sınır Bavyera’da ekonomik  faaliyetlerin durmasının bir haftalık uzatılmasının 5 ile 11 milyar euroluk ek  maliyetlere sebep olacağını aktaran Fuest, "Bu da ekonomik büyümede 0,8 ile 1,8  puanlık bir düşüşe neden olacak. Uzatmanın bir aydan 2 aya çıkartılması  maliyetleri 37 milyar euroya yükseltecek veya ekonomik büyümede 7,1 puanlık kayba  yol açabilecek." ifadelerini kullandı.






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