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İhracatta sanayi ürünlerinde azalış oldu

04.04.2020 11:42

Son güncelleme : 04.04.2020 12:03
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği mart ayında Türkiye`nin ihracatı tarım ürünlerinde yüzde 4,5 artarken sanayi ürünlerinde yüzde 20,5 azaldı.



AA

Kovid-19 salgınının yayılma hızının üretimin merkezi olarak görülen Çin'de hız kesip, dünyanın geri kalanında hız kazanmasıyla, arz şoku endişelerine talep kaynaklı endişeler de eklendi.

Dünyada bazı ülkeler salgının yayılma hızının önüne geçmek için seyahate ve ekonomik aktiviteye kısıtlamalar getirirken, güvenli gıda gibi temel ihtiyaç sektörlerine talepte artış kaydedildiği gözlemlendi.

Salgın, ilk vakanın testi edildiği mart ayında Türkiye'de de etkili olurken, bunun etkileri ihracatta da kendisini hissettirmeye başladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin genel ihracat toplamı geçen ay yüzde 17,8  azalarak 13 milyar 426 milyon 245 bin dolar oldu.

Türkiye'nin tarım sektörü ihracatı geçen ay bir önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 4,5 artarak 2 milyar 38 milyon 948 bin dolara ulaşırken,  sanayi sektör ihracatı yüzde 20,5 azalarak 10 milyar 47 milyon 876 bin dolar  oldu.

İHRACAT ARTIŞINDA LİDER FINDIK OLDU

Söz konusu dönemde tarım ihracatında özellikle gıda ürünlerinin dış  satımındaki yükseliş dikkati çekti. Fındık ihracatı yüzde 53,3 artarak 208,8  milyon dolar, meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 26,9 yükselişle 162,4  milyon dolar, yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 24,6 artışla 178,9 milyon dolara  ulaştı.

Hububat ve bakliyat dış satımında yüzde 7,9'luk, tütünde yüzde  7,1'lik, kuru meyvede de yüzde 4,5'lik yükseliş yaşandı.

GIDA SEKTÖRLERİNİN EN BÜYÜK TALİPLERİ: İTALYA, ALMANYA, RUSYA VE IRAK

Türk fındığına en fazla talep İtalya'dan gelirken, meyve ve sebze ile  kuru meyve mamullerine Almanya, yaş meyve ve sebze mamullerine Rusya, hububat ile  tütüne de Irak rağbet gösterdi.

Öte yandan bu dönemde fındık, meyve ve sebze ile hububatta en fazla  ihracat gerçekleştiren il İstanbul olurken, yaş meyve ve sebzede Antalya, tütün  ile kuru meyve mamullerinde de İzmir ön plana çıktı.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ

Sanayiye dayalı sektörlerde yıllık bazda kaydedilen düşüşte başı  ihracatı yüzde 49,8 azalarak 141,8 milyon dolara gerileyen savunma ve havacılık  sanayisi çekti.

Sanayide yıllık bazda oransal düşüşte öne çıkan diğer sektörler yüzde  38,1 ile diğer sanayi ürünleri, yüzde 30,5 ile gemi ve yat, yüzde 28,5 ile  otomotiv endüstrisi ve yüzde 27,4 ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.





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