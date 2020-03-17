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IKEA, corona nedeniyle Almanya mağazalarını kapatıyor

17.03.2020 12:41

Son güncelleme : 17.03.2020 15:04
Uluslararası mobilya mağazası IKEA, corona virüsü endişesiyle Almanya`da bulunan 53 mağazasını kapatma kararı aldı.



İHA

Dünyanın en büyük mobilya mağazalarından biri olan IKEA, Almanya genelinde bulunan 53 mobilya mağazasının tümünü salı gününden itibaren kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kapatma kararının corona virüsünün yayılmasını engellemek ve çalışanlarını korumak nedeniyle alındığı belirtildi. Şirketin Almanya Genel Müdürü Dennis Balslev ise mağazalarını her gün binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sorumluluklarının çok fazla olduğunu vurguladı.

Kapatma kararının ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtilirken, şirketin internet üzerinden satışlarının devam ettirileceği açıklandı.





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