IKEA Türkiye`deki tüm mağazalarını corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatacağını, online mağazalarda ise kesintisiz hizmet verilmeye devam edileceğini duyurdu.
IKEA`dan flaş Türkiye kararı! Tüm mağazalarını...
19.03.2020 17:58
Son güncelleme : 19.03.2020 18:00
IKEA Türkiye'deki tüm mağazalarını corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada online mağazalarda kesintisiz hizmet verilmeye devam edileceği de belirtildi.
IKEA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli müşterilerimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 19.03.2020 perşembe günü saat 22.00'den itibaren Türkiye'deki tüm IKEA mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz. Bu süre boyunca size online mağazamız www.IKEA.com.tr'den kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. En kısa sürede tekrar mağazalarımızda buluşmak dileğiyle..."
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|YKBNK
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|ISGYO
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|IHLGM
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|Frank
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|Altın Ons
|1.474
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|Altın Gr.
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|311
|1,59
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|2.104
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|2.107
|-23,75
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