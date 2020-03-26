GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İki dev şirketten flaş corona kararı

26.03.2020 11:59

Son güncelleme : 26.03.2020 12:30
Anadolu Isuzu, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalardan dolayı, üretim faaliyetlerine 30 Mart`tan başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdı. Vestel Elektronik ise Covid-19 salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı.



DHA

Anadolu Isuzu,'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur."

Vestel Elektronik de üretime bir hafta ara verecek

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir."





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:1589.702
Değişim :  0,72% |  638,48
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
89.932 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 1,65 764.493 % 10,00  
RYGYO 5,39 18.501.013 % 10,00  
SASA 6,60 76.236.410 % 10,00  
TIRE 4,73 4.074.723 % 10,00  
ORMA 3,96 20 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7060 7,7447 % 1,32  
Frank 6,6203 6,6601 % 1,21  
Riyal 1,7174 1,7260 % 0,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.606 1.609 -9,91  
Altın Gr. 334 334 0,40  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,34 14,40 -0,07  
Gümüş Gr. 2,97 2,99 0,00  
B. Petrol 26,88 26,88 -0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru