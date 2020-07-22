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Ilısu Barajı`ndan ekonomiye 200 milyon lira katkı

22.07.2020 14:06

Son güncelleme : 22.07.2020 14:11
Türkiye`nin 4`üncü büyük hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile iki ay içinde 400 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlandı.



AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,  Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'inin ilk türbini 19 Mayıs 2020'de  devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşma yaptığı  ilk türbinin hizmete alınma töreniyle, ilk etapta 200 megavat kurulu gücündeki  türbin üretime başladı.

Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın  kurulu gücü 1200 megavat olurken, bu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120  milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Ilısu, Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin  ikinci büyük barajı konumunda yer alıyor. Ayrıca, Ilısu Barajı "ön yüzü beton  kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada  bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu  Barajı'nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin  geçici kabulünün yapılarak Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) devredildiğini bildirdi.  Yıldız, "Barajda 2 ay içinde 400 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke  ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlandı. Geriye kalan diğer 3 ünitede  ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl barajın tüm ünitelerinin devreye  alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine  yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.




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