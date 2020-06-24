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IMF küresel büyüme tahminini düşürdü

24.06.2020 16:20

Son güncelleme : 24.06.2020 16:30
Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini, Kovid-19 salgının ekonomide oluşturduğu etkinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 4,9’a yükselltti.



AA

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Benzeri olmayan bir kriz,  belirsiz bir toparlanma" başlığıyla güncelledi.

Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 küçüleceği tahmin edildi.  IMF, nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel  ekonominin yüzde 3 daralacağını öngörmüştü.

Kovid-19 salgınının bu yılın ilk yarısında ekonomik faaliyet üzerinde  beklenenden daha olumsuz bir etkisi olduğuna işaret edilen raporda, toparlanmanın  daha önce tahmin edilenden daha kademeli olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5,4 büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,8 olarak  açıklanmıştı.

BELİRSİZLİK NORMALDEN DAHA YÜKSEK

Salgının olumsuz etkilerinin özellikle düşük gelirli hane halkları  üzerinde daha ağır hissedildiği belirilen raporda, 1990'lardan bu yana dünyada  aşırı yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attığı ifade  edildi.

Raporda, belirsizliğin normalden daha yüksek olduğuna dikkat  çekilerek, tüm ülkelerin sağlık sistemleri için yeterli kaynağı sağlaması  gerektiğinin altı çizildi.

Salgına karşı tecrit önlemlerinin gerektiği durumlarda ekonomi  politikalarının hane halklarının gelir kayıplarını hafifletmeye devam etmesi ve  şirketlere destek sağlaması gerektiğinin vurgulandığı raporda, ekonomiler  normalleşmeye başladığında ise desteklerin kademeli olarak kaldırılması gerektiği  aktarıldı.

Politika yapıcıların salgının ötesinde nihai toparlanmayı tehlikeye  sokan ticaret ve teknoloji gerilimlerini çözmek için iş birliği yapması gerektiği  belirtilen raporda, uluslararası toplumun temel malzeme ve koruyucu ekipmanların  küresel stoklarını oluşturarak, araştırmaları finanse ederek ve halk sağlığı  sistemlerini destekleyerek bu felaketin tekrarlanmasının önüne geçmesi gerektiği  ifade edildi.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ İÇİN YÜZDE 10,2'LİK KÜÇÜLME BEKLENTİSİ

IMF'nin raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de  paylaşıldı. Buna göre, daha önce yüzde 5,9 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu  yıl yüzde 8 daralacağı öngörüldü. Ülke ekonomisine ilişkin 2021'e ait büyüme  beklentisi ise yüzde 4,7'den yüzde 4,5'e düşürüldü.

Euro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 10,2 küçüleceği tahmin  edilirken, 2021'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin daha önce bu  yıl yüzde 7,5 daralacağı, gelecek yıl ise 4,7 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu  yıl için yüzde eksi 7'den yüzde eksi 7,8'e düşürülürken, 2021 için yüzde 5,2'den  yüzde 5,4'e yükseltildi. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilen ülkelerden  İtalya'nın ise bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde eksi 9,1'den yüzde  eksi 12,8'e çekilirken, 2021'de yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e çıkarıldı.

Fransa ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi  7,2'den yüzde eksi 12,5'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde  4,5'ten yüzde 7,3'e yükseltildi. İspanya'nın bu yıla ilişkin ekonomik büyüme  tahmini yüzde eksi 8'den yüzde eksi 12,8'e çekildi ve gelecek yıla ilişkin büyüme  tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 6,3'e çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini ise yüzde 6,5'ten yüzde eksi  10,2'ye düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 4'ten yüzde 6,3'e yükseltildi.  Japonya'nın büyüme tahminleri ise yüzde bu yıl için yüzde eksi 5,2'den yüzde eksi  5,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'ten 2,4'e revize edildi.

Söz konusu revizyonlarla, gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme  beklentisi 2020 için yüzde eksi 6,1'den yüzde eksi 8'e indirilirken, 2021 için  yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e çıkarıldı.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN YÜZDE 3'LÜK KÜÇÜLME ÖNGÖRÜLDÜ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme  tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı  Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, yüzde 1,2'den yüzde 1'e  düşürüldü. Çin ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde  9,2'den yüzde 8,2'ye çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 1,9'dan  yüzde eksi 4,5'e revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde  7,4'ten yüzde 6'ya düşürüldü.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi  5,5'ten yüzde eksi 6,6'ya çekilirken, gelecek yıla ait büyüme beklentisi yüzde  3,5'ten yüzde 4,1'e yükseltildi.

Bu yılki büyüme beklentisi yüzde eksi 5,3'ten yüzde eksi 9,1'e revize  edilen Brezilya ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde  2,9'dan yüzde 3,6'ya çıkarıldı.

Bu revizyonlarla, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke  ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2020 için yüzde eksi 1'den yüzde eksi  3'e çekildi ve 2021 için yüzde 6,6'dan yüzde 5,9'a düşürüldü. Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke  ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.




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