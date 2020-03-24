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IMF`den bu yıl için küresel resesyon uyarısı

24.03.2020 09:29

Son güncelleme : 24.03.2020 09:30
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi.



AA

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ardından yazılı bir açıklama  yaptı.

İnsanları salgından korumak ve ekonomiye verdiği zararı azaltmak için  ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Georgieva, şimdi dayanışma  zamanı olduğunu ve bunun G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları  toplantısının da ana temasını oluşturduğunu kaydetti.

2021'DE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Georgieva, toplantıda vurguladığı konulara değinerek, "Küresel  büyümenin görünümü 2020 için negatif, küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi  belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021'de toparlanma bekliyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemine değinen Georgieva,  salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını, virüsün hızlı durdurulması  halinde iyileşmenin de o kadar hızlı ve güçlü olacağını aktardı.

Georgieva, birçok ülkenin sağlık sistemini geliştirmek, salgından  etkilenen çalışanlar ve işletmeleri korumak için aldığı olağanüstü mali  tedbirleri desteklediklerini belirterek, büyük merkez bankalarının parasal  politikayı genişletmek için attığı adımları da memnuniyetle karşıladıklarını  vrguladı.

IMF'DEN 80 ÜLKE YARDIM İSTEDİ

Gelişmekte olan birçok ekonominin ve düşük gelirli ülkelerin önemli  zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, "Yatırımcılar, krizin  başlangıcından bu yana gelişmekte olan piyasalardan 83 milyar dolar çekti, bu  şimdiye kadarki en büyük sermaye çıkışı olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.

Georgieva, IMF olarak kriz ve etkisini azaltmaya yönelik politika  eylemleri üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, "Acil finansmanı büyük ölçüde  artıracağız, yaklaşık 80 ülke yardımımızı istiyor ve güçlü bir koordineli  mücadele için diğer uluslararası finanas kurumlarıyla yakın bir şekilde  çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini  kullanmaya hazır olduklarını anımsatan Georgieva, bazı düşük ve orta gelirli  ülkelerin IMF'den küresel finansal kriz zamanında uyguladıkları Özel Çekme Hakkı  (SDR) dağıtımı yapmasını talep ettiğini ve bu seçeneği üyelerle görüştüklerini  bildirdi.

 




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