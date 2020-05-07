İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını sabit tuttu, kamu ve özel sektör tahvil alım programını değiştirmedi.
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
07.05.2020 13:49
Son güncelleme : 07.05.2020 13:49
DHA
Buna göre BoE, politika faizini tarihi dip düzey olan yüzde 0.1'de tutarken, 635 milyar sterlin
değerinde olan tahvil
alım programı hedefinde değişiklik yapmadı.
BoE faiz kararı açıklamasında ayrıca, birçok işletmenin henüz toparlanamadığına dikkat çekilerek, ekonomi için uzun vadeli risklerin hala güçlü olduğu uyarısı da yapıldı.
BoE Başkanı Andrew Bailey, Covid-19 pandemisi sonrası ekonomiyi desteklemek üzere yürüttükleri niteliksel destek programı tamamlanmadan önce Para
Politikası Komitesi'nin bir toplantı daha yaparak, gelişmeleri gözden geçireceğini anımsattı ve BoE'nin para politikası araçlarının hala olduğunu vurguladı.
Bailey ayrıca, Haziran toplantısındaki karar sürecinde ekonomik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin tüm bilgilerin de gözden geçirileceğine işaret etti.
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|YKBNK
|2,13
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|PETKM
|3,60
|261.892.097
|% 0,84
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|DOHOL
|1,94
|119.763.213
|% 2,11
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,9719
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|Frank
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|Riyal
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|% 0,96
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|Alış
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|Altın Ons
|1.693
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|395
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|1.294
|15,90
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