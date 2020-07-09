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İngiltere’de iki dev perakendeci binlerce kişiyi işten çıkaracak

09.07.2020 16:10

Son güncelleme : 09.07.2020 16:10
İngiltere’nin en büyük perakende mağaza zincirlerinden Boots ve John Lewis, toplam 5 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.



AA

İngiltere’nin en büyük ilaç ve sağlık ürünleri zinciri olan Boots’tan  yapılan açıklamada, şirketin yönetim merkezinin yeniden yapılandırılacağı, 48  optik şubesinin kapatılacağı ve toplam 4 bin kişinin işine son verileceği  kaydedildi.

John Lewis’ten yapılan açıklamada ise sekiz mağazanın kapatılacağı ve  bin 300 kişinin işten çıkarılacağı duyuruldu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün koronavirüs salgınının  ardından ekonominin yeniden canlandırılması için 30 milyar sterlin seviyesindeki  yatırım planını açıklamıştı.

Sunak, İngiliz parlamentosunda yapığı konuşmada, hükümetin virüs  salgını nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği ücretli izin programı  desteğinin ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini, programın sona ermesinin  ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca 1.000'er sterlin ek destek  verileceğini bildirmişti.

Rishi Sunak, ağustos ayında uygulanacak "Dışarıda Ye ve Yardımcı Ol"  adlı program ile restoranlarda yemek yiyenlerin yüzde 50 seviyesinde indirimden  yararlanabileceğini, toplam 500 milyon sterline mal olması beklenen bu tedbirin  yaklaşık 1,8 milyon kişinin istihdamını sürdürmesine yardımcı olacağını  söylemişti.

9,3 MİLYON KİŞİ ÜCRETLİ İZİNDE

İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9,3 milyon kişi, İngiliz hükümetinin  ücretli izin programından yararlanıyor.

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından  bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler, 612 bin kişinin işini  kaybettiğini gösterirken, Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi  tarafından hazırlanan raporda da İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma  nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.




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