İngiltere Merkez Bankası Ağustos 2016`dan bu yana ilk kez faiz indirdi.
İngiltere`den 4 yıl sonra bir ilk! İndirildi...
11.03.2020 10:28
Son güncelleme : 11.03.2020 10:28
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından bir G7 üyesi merkez bankasından daha corona virüsün ekonomik etkileri ile mücadele için faiz indirimi kararı geldi.
BoE Para
Politikası Komitesi bugün yaptığı toplantıda Ağustos 2016'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitti ve gösterge faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 0,75'ten 0,25'e çekti.
BoE devlet tahvili
alım programı büyüklüğünü ise 435 milyar GBP olarak sürdürdü. Ayrıca şirket tahvili alım hedefini 10 milyar GBP olarak korudu.
İngiltere Merkez Bankası ayrıca, küçük şirketlerin corona virüsün etkileri karşısında faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve istihdamı korumaları için yeni bir dönemsel fonlama programı başlatacağını açıkladı.
Dönemsel fonlama programı ile gelecek 12 ayda 4 yıl vadeli fonlama sağlanacak ve bu programın faizi gösterge faizi seviyesinde veya çok yakın olacak.
BoE'nin toplantı tutanakları 13 Mart'ta açıklanacak.
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|MMCAS
|1,00
|210
|% 8,70
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|YONGA
|11,83
|7.867
|% 7,55
|
|SELEC
|6,59
|1.495.726
|% 7,15
|
|ORMA
|4,70
|940
|% 7,06
|
|PRZMA
|4,76
|27.300
|% 6,01
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|HALKS
|2,97
|45.934
|% -9,73
|
|SAYAS
|2,40
|69.260
|% -9,43
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|BRKSN
|3,19
|415.201
|% -7,80
|
|ODAS
|1,69
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|% -1,74
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|IHLGM
|1,17
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|% -1,68
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|PGSUS
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|% -1,63
|
|HUBVC
|20,58
|4.597.171
|% -4,99
|
|NATEN
|16,45
|2.939.689
|% -0,06
|
|IHLGM
|1,17
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|% -1,68
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|HDFGS
|1,76
|869.350
|% -2,76
|
|HUBVC
|20,58
|4.597.171
|% -4,99
|
|NATEN
|16,45
|2.939.689
|% -0,06
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|CRFSA
|6,05
|1.065.487
|% 2,02
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8834
|7,9229
|% -0,55
|
|Frank
|6,5482
|6,5877
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6304
|1,6386
|% -0,32
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,57
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|Altın Gr.
|329
|329
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
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|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
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|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
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|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,18
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
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|B. Petrol
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