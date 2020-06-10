İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı













AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya göre 0,86, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,14 yükseldi.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,15, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Nisan 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 1,95, işçilik endeksinde yüzde 15,45 artış gerçekleşti.Bina inşaatı maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,29, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,77 artış gösterdi. Nisanda, mart ayına göre malzeme endeksi de yüzde 1,80, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,07, işçilik endeksi yüzde 15,69 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,62 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,79 arttı. Nisanda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azalış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,74 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 14,56 artış kayıtlara geçti.