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İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı

10.06.2020 10:29

Son güncelleme : 10.06.2020 10:39
İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,86, yıllık bazda 6,14 artış kaydetti.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya göre 0,86, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,14 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,15, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Nisan 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 1,95, işçilik endeksinde yüzde  15,45 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,29,  geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,77 artış gösterdi. Nisanda, mart ayına  göre malzeme endeksi de yüzde 1,80, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Yıllık  bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,07, işçilik endeksi yüzde 15,69  yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya  göre yüzde 0,62 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,79 arttı. Nisanda  bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azalış kaydederken, işçilik  endeksi yüzde 0,31 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde  yüzde 4,74 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 14,56 artış kayıtlara geçti.




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