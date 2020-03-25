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Irak ile ticaret `temassız` sürdürülüyor

25.03.2020 13:50

Son güncelleme : 25.03.2020 13:50
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak`la ticaretin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tutarak aldıklarını bildirdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak ile ticarette yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pekcan, paylaşımında, "Hem sınır komşumuz hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan Irak'la ticaretimizin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her  türlü önlemi, vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutarak alıyoruz. Habur'daki şoför değişimi de 'Temassız Ticaret' önlemlerimizden biri." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce de bir açıklama yapan Bakan Pekcan, Irak ile ihracatın kapatılamayacağını, bu ülkeyle ticaretin tampon bölgede şoför değişimi şeklinde biçimlendirildiğini belirtmişti.






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