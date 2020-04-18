İran, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankası`ndan 130 milyon euro, Dünya Bankası`ndan 50 milyon dolar kredi istedi.
İran iki bankadan kredi talep etti
18.04.2020 14:01
Son güncelleme : 18.04.2020 14:01
AA
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan
Yardımcısı Kamil Tekavinejad, "2005'ten bu yana ilk kez Dünya Bankasından 50 milyon dolar
miktarında kredi alacağız. Hazırlıklar yapıldı ve Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili kurumlar konuyu takip ediyor." diye konuştu.
Sağlanacak krediyle Dünya Sağlık Örgütü'nün iş birliğinde tıbbi teçhizat alınacağını aktaran Tekavinejad, "Tıbbi kaynaklarımızı donatmak için İslam Kalkınma Bankası'ndan da 130 milyon euro
alacağız." dedi.
Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, 12 Mart'ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıktığı ancak IMF'nin talebi değerlendirmeye aldığı açıklanmıştı.
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