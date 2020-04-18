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İran iki bankadan kredi talep etti

18.04.2020 14:01

Son güncelleme : 18.04.2020 14:01
İran, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankası`ndan 130 milyon euro, Dünya Bankası`ndan 50 milyon dolar kredi istedi.



AA

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Kamil Tekavinejad, "2005'ten bu yana ilk kez Dünya Bankasından 50 milyon dolar miktarında kredi alacağız. Hazırlıklar yapıldı ve Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili kurumlar konuyu takip ediyor." diye konuştu.

Sağlanacak krediyle Dünya Sağlık Örgütü'nün iş birliğinde tıbbi  teçhizat alınacağını aktaran Tekavinejad, "Tıbbi kaynaklarımızı donatmak için  İslam Kalkınma Bankası'ndan da 130 milyon euro alacağız." dedi.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, 12 Mart'ta  Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek  taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıktığı  ancak IMF'nin talebi değerlendirmeye aldığı açıklanmıştı.





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