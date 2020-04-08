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İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi geriledi

08.04.2020 10:49

Son güncelleme : 08.04.2020 11:03
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, dünya genelinde ekonomik bozulmaya yol açan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında 35,7’ye geriledi.



AA

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mart 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Bu ayın mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilerine  göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi,  corona virüs salgınının küresel ekonominin büyük bölümünde bozulmaya neden olduğu  mart ayında sert düşüş gösterdi.

Şubat’ta 50,4 düzeyinde ölçülen endeks, martta 35,7’ye geriledi ve  Türk imalatçılarının ihracat ikliminde belirgin bir bozulmaya işaret etti.

Endeksteki düşüş, küresel finans kriz döneminden bile daha yüksek  oranda gerçekleşti ve seri başlangıcı olan Ocak 2002’den bu yana en belirgin  düzeyde kaydedildi.

Martta IHS Markit PMI anketlerinin uygulandığı ülkelerin hemen hemen  tamamında ekonomik faaliyetlerin daraldığı bildirildi. Virüsün yayılmasını  önlemek için daha sıkı önlemlerin alınmasından önce anketin tamamlandığı Nijerya  ve Hindistan, bu durumun istisnası iki ülke oldu.

ÜRETİMİ EN YÜKSEK ORANDA GERİLEYEN ÜLKE İTALYA

Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ekonomi  üzerindeki sert etkisinin yansıması olarak, üretimi en yüksek oranda gerileyen  ülke, Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5’inden fazlasını oluşturan İtalya  oldu.

Salgının merkez üssünün Asya’daki başlangıç noktalarından Avrupa’ya  kaymasıyla birlikte diğer Avrupa pazarlarındaki talep de birinci çeyreğin sonunda  olumsuz etkilendi. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’daki ekonomik  faaliyetlerde sert düşüşler gerçekleşti.

ÇİN, ŞUBATTAN SONRA İSTİKRAR İŞARETLERİ GÖSTERDİ

Birçok Asya pazarı da olumsuz etkilenmeye devam etti. Çin ekonomisi  şubat ayındaki sert daralmanın ardından istikrar işaretleri gösterirken,  özellikle Singapur ve Hong Kong olmak üzere diğer ekonomiler belirgin bir şekilde  daralma bölgesinde kaldı.

ABD’deki corona virüs salgını martta hızlanmaya başladı ve talep  koşullarında Şubat 2009’dan beri en sert bozulmaya yol açtı.

SUUDİ ARABİSTAN İLK KEZ NEGATİF BÖLGEYE GEÇTİ

Orta Doğu’da Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Katar’da ekonomik  aktivite yavaşlamaya devam ederken Suudi Arabistan anketin başladığı Ağustos  2009’dan beri ilk kez negatif bölgeye geçti. Takip edilen tüm ülkeler arasında  üretimde en sert düşüşlerden biri Lübnan’da yaşandı.

Son olarak, salgın vakalarının daha geç başladığı Sahra Altı Afrika ve  Güney Amerika’da üretim diğer bölgelere göre genel olarak daha ılımlı yavaşlama  kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı  Andrew Harker, şunları kaydetti:

“Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi, martta Covid-19  salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkisini ve hemen hemen tüm pazarların  daraldığı bir ortamda ihracatçıların yeni sipariş alma konusunda karşılaştığı  zorlukları ortaya koydu. İhracat iklimindeki bozulma, 2008-2009 küresel finansal  krizinin tüm aşamalarından daha kötü düzeyde gerçekleşti. Henüz tünelin ucunda  ışık belirtisinin çok az olduğu bu dönemde, önümüzdeki birkaç aya ilişkin  beklentiler zayıf seyrediyor.”

Bu arada, İSO’nun Nisan 2019 döneminden bu yana her ayın 10’unda açıklamakta olduğu endeks, bilgiyi en hızlı ve en kısa sürede ilgililerine ulaştırmak amacıyla artık her ayın 8’inde (veya takip eden ilk iş gününde) açıklanacak.





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