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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi geriledi

08.05.2020 10:56

Son güncelleme : 08.05.2020 10:56
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 19,1`e geriledi.



AA

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2020 sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, İSO Türkiye İmalat  Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisanda 19,1 seviyesine gerileyerek üst üste  ikinci ayında da rekor düşük seviyede gerçekleşti. Endeks mart ayında 35,7 olarak  ölçülmüştü. Endekste eşik değer 50'nin altında ölçülen rakamlar, ihracat  ikliminde bozulmaya işaret etti.

Yeni tip corona virüs salgınının (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik  aktiviteyi etkilemesine bağlı olarak, Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep  koşulları nisanda bozulmaya devam etti. PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin  tamamında ekonomik aktivite gerileyerek salgının küresel etkisini ortaya koydu.

BEŞ BÜYÜK PAZARDA SERT DÜŞÜŞLER OLDU

Avrupa'nın birçok ülkesi büyük Kovid-19 salgınına maruz kaldı ve daha  fazla yayılmayı önlemek için sokağa çıkma yasakları geniş çapta uygulandı. Bunun  sonucu olarak, üretimde en yüksek oranlı düşüşlerin bazıları Avrupa  ekonomilerinde gerçekleşti.

Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan  Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ekonomik aktivitelerinde  sert düşüşler kaydedildi ve ilgili PMI anketlerinin başladığı  1990'lardan beri  benzeri görülmemiş oranlarda küçülmeler yaşandı.

Nisan ayında ABD'deki üretim de rekor düşüş sergiledi. Daralma,  küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda  gerçekleşti.

Ekonomik aktivitedeki en sert düşüşlerden bazıları, Kovid-19  salgınının güçlenmesini engellemek için sokağa çıkma yasaklarının katı bir  şekilde uygulandığı gelişen piyasa ekonomilerinde yaşandı. Bu durumun bir örneği,  ekonomik aktivitesi mart ayındaki ılımlı büyümenin ardından nisanda sert bir  şekilde daralan Hindistan oldu. Takip edilen tüm ülkeler içerisinde en keskin  daralma ise Uganda'da yaşandı.

ÇİN'DE ÜRETİM EN DÜŞÜK ORANDA KÜÇÜLDÜ

Ekonomik aktivitede en düşük oranlı daralmalardan bazıları Orta  Doğu'da görüldü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da nisanda  göreli olarak ılımlı düzeyde daralmalar kaydedildi. Bu ülkelerin tamamında ikinci  çeyreğin başında üretimde rekor düşüş yaşanmıştı.

Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 1 civarında olan Çin ise  nisanda üretimin en düşük oranda küçüldüğü ülke oldu. Ekonomik aktivite üst üste  üçüncü ay azalmış olsa da sokağa çıkma yasaklarının kısmen gevşetilmesine bağlı  olarak daralma, söz konusu üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı  Andrew Harker, "Nisan ayında Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi,  Kovid-19 salgınının yayılımını engellemek için uygulanan sokağa çıkma  yasaklarının küresel ekonomi üzerindeki ağır etkisini ortaya koydu. Endekste yer  alan 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite düşüş kaydetti. Birçok pazarda,  geçmişte benzeri görülmemiş oranlarda üretim kayıpları yaşandı. Türk  imalatçıları, nisanla birlikte krizin en kötü döneminin geride kaldığını ve  koşulların önümüzdeki aylarda kademeli olarak iyileşeceğini umut ediyor."  değerlendirmelerinde bulundu.




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