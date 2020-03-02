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İSO Türkiye İmalat PMI yükseldi

02.03.2020 10:03

Son güncelleme : 02.03.2020 10:36
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi şubatta 52,4`e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.



AA

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Şubat 2020 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde  iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocakta 51,3 olarak ölçülen İSO  Türkiye İmalat PMI, şubatta 52,4'e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin  üzerine çıktı.

PMI, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Şubat 2018'den beri  en hızlı iyileşmeye işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni  siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen  talebin güçlendiğini belirtti. Yeni alınan siparişlerde de son 2 yılın en güçlü  artışı kaydedildi.

Talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak imalatçılar üretimi  şubatta artırdı. Söz konusu artış, 2 yıla yakın bir dönemin en yüksek hızında  gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte üretimdeki mevcut genişleme trendi 4'üncü aya  ulaştı. Son anket döneminde istihdam, Şubat 2018'den beri en güçlü oranda arttı.  Anket katılımcıları, çalışan sayısındaki büyümenin başlıca kaynağının üretim  gereksinimlerindeki artış olduğunu vurguladı.

TL'DEKİ DEĞER KAYBIYLA MALİYETTE ARTIŞ OLDU

Maliyet tarafında ise Türk imalatçılarının girdi fiyatları artış  eğilimini sürdürdü. Girdi fiyatları enflasyonu, son 8 ayın en yüksek düzeyinde  gerçekleşti. Anket katılımcılarının birçoğu, maliyet yüklerindeki artışı Türk  lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla açıkladı.

Firmalar maliyet artışlarının bir kısmını müşterilere yansıtmayı  tercih etti ve böylece şubatta ortalama ürün fiyatları yükseldi. Söz konusu  artış, 2019 Haziran'dan beri en yüksek oranda ve belirgin düzeyde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı  Andrew Harker, şubat verilerine ilişkin, "Talepteki canlanmaya bağlı olarak  üretim artışının hızlanması ve faaliyet koşullarının son 2 yıldaki en hızlı  iyileşmeyi sergilemesi, Türk imalatçılarının şubatı verimli geçirdiğine işaret  etti. Üretimdeki artış, işe alımları hızlandırdı ve personel sayısında güçlü  artış sağladı. Bu olumlu gelişmeler, sektörün sürdürülebilir bir büyüme dönemine  girmiş olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.





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