İşsizlik Sigortası Fonu`nun toplam varlığı Mayıs ayında bir önceki aya göre 5 milyar 887,6 milyon TL düşüş gösterdi.
İşsizlik Sigortası Fonu`nun toplam varlığı azaldı
11.06.2020 08:46
Son güncelleme : 11.06.2020 08:46
İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, Nisan sonu itibarıyla 133 milyar 222,6 milyon TL
olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Mayıs sonunda 127 milyar 335,1 milyon TL seviyesine indi.
Fon varlığının yüzde 76,13'ü tahvil, yüzde 20,87'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil
miktarı yüzde 76,58, mevduat miktarı yüzde 23,42 olmuştu.
Aynı ayda fonun geliri 2,74 milyar TL, gideri ise 8,62 milyar TL olarak gerçekleşti. Fon'dan en fazla ödeme 5,34 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği, 1,87 milyar TL teşvik ve destek ödemeleri için yapıldı.
İşsizlik ödeneği 145,7 milyon TL, nakdi ücret desteği 442,3 milyon TL, aktif işgücü programları için 324,6 milyon TL, işbaşı eğitim programları için 259,5 milyon TL, yarım çalışma ödeneği için 1,98 milyon TL ve ücret garanti fonu ödemesi için 2,45 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 246,2 milyon TL ise diğer giderler için ayrıldı.
Mayıs ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 3 milyon 91 bin 402 kişiye kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi.
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7862
En Düşük
6,7686
18:057,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
18:05377,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,58
|Açılış
|: 377,13
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,07
En Düşük
376,86
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5657
|8,6087
|% -0,49
|
|Frank
|7,1443
|7,1874
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8023
|1,8113
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-9,40
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.471
|-11,30
|
|Tam
|2.512
|2.539
|-11,60
|
|Yarım
|1.226
|1.237
|-5,60
|
|Çeyrek
|613
|620
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-1,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 716 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 110, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:55EKGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 847, 014 adet işlem