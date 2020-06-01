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İstanbul`da perakende fiyatlar arttı

01.06.2020 13:25

Son güncelleme : 01.06.2020 13:33
İstanbul`da, mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,16 ve toptan fiyatlar yüzde 0,97 arttı.



AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2020 fiyat indekslerini açıkladı.

Buna göre, mayısta İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin  göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde  2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde  0,97 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı  Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise  yüzde 6,83 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayıs 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma  harcamalarında yüzde 9,39, giyim harcamalarında yüzde 7,77, diğer harcamalar  grubunda yüzde 3,61, konut harcamalarında yüzde 2,70, sağlık ve kişisel bakım  harcamalarında yüzde 0,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,85, gıda  harcamalarında yüzde 0,81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,17  artış yaşandı.

Mayısta toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, kimyevi maddeler  grubunda yüzde 21,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,61 ve mensucat  grubunda yüzde 0,45 artış, madenler grubunda yüzde 1,00, inşaat malzemeleri  grubunda yüzde 0,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,72 ve gıda maddeleri  grubunda yüzde 0,48 azalış kaydedildi.  




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