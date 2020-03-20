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İşte altın fiyatlarında son durum...

20.03.2020 15:52

Son güncelleme : 20.03.2020 16:31
Küresel piyasalar merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarından bulduğu destekle toparlandı. ABD Merkez Bankası, piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı. İngiltere Merkez Bankası da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdü ve varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdığını belirtti. Rusya Merkez Bankası, yeni tip corona virüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün oluşturduğu riskler nedeniyle faizi yüzde 6 seviyesinde tutma kararı aldı. Altının gram fiyatı da güne yükselişle başlamasının ardından 312 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını da 2.132 liradan satılıyor.



Dün, altının onsundaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 310,2  liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 312 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 517 lira, Cumhuriyet altını da 2.132 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.499 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatarak, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde  0,10’a düşürdüğünü, varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdığını belirtti.

Likiditeyi artırıcı merkez bankaları hamleleri ve hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin, son haftalarda sert düşüşler kaydeden piyasalara bugün nefes aldırdığını aktaran analistler, buna karşın oynaklığın devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip corona virüs salgınına dair haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna  geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.

PETROL 30 DOLARIN ÜSTÜNÜ GÖRDÜ

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yükselerek 30,31 dolara ulaştı.

Dün 29,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 13.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6 artışla 30,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 27,88 dolardan alıcı buldu.

RUSYA FAİZİ SABİT TUTTU

Rusya Merkez Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün oluşturduğu riskler nedeniyle faizi yüzde 6 seviyesinde tutma kararı aldı.












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Altın Ons 1.496 1.497 24,98  
Altın Gr. 313 313 2,74  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,55 12,58 0,45  
Gümüş Gr. 2,63 2,64 0,09  
B. Petrol 28,63 28,63 0,16  
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