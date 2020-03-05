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İtalya, AB`den bütçe esnekliği talep etti

05.03.2020 09:18

Son güncelleme : 05.03.2020 09:18
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği’nden bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi.



AA

Kovid-19’dan son iki hafta içinde 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya’da, Başbakan Conte, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki  hesabından paylaştığı video ile halka hem bilgi verdi hem de virüsten korunma  yöntemlerini anlattı.

"Bizim ülkemiz ilk kez ulusal boyutta acil durumla yüzleşmekle karşı karşıya kalmıyor." diyen Conte, İtalya'nın bu mücadelede teslim olmayacağını  belirtti.

Koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını anlatan Başbakan  Conte, "Hepimiz, aynı gemideyiz. Kim dümenin başındaysa onun rotayı belirleme  zorunluluğu vardır. Daha fazla çaba göstermeliyiz, birlikte yapmalıyız."  ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle bazı kişilerin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bunun  endişeye yol açtığını kaydeden Conte, "Olumlu veri ise İtalya'da virüs  bulaşanların büyük bir bölümünün iyileşiyor olması." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın ülkede ihtiyaç duyulan yoğun bakım  ünitelerinin artırılması için talimat verdiğini dile getiren Başbakan, "Ancak  şunun farkında olmalıyız ki bütün çabalara rağmen bu sağlık tesislerini kısa  zamanda devreye sokmak mümkün değil. Bu nedenle ilk amacımız, enfeksiyonun  bulaşmasını kontrol altına almak olmalıdır." diye konuştu. 

Conte, herkese sorumlu davranma çağrısında bulunarak, şunları  kaydetti:

"Sık sık ellerinizi yıkayın, mendile ya da dirseğinizin arasına  hapşırın veya öksürün, sosyal temaslarınızda araya 1 metre mesafe koyun,  sarılmalardan, el sıkışmalarından, kalabalık yerlerden kaçının. Okullarda ve  üniversitelerde eğitim faaliyetleri askıya alınacak ve daha fazla bulaşma riskini  önlemek için kamuya açık spor etkinlikleri gerçekleşmeyecektir."

Koronavirüsün, ekonomiye etkisine de değinen Başbakan Conte, İtalyan  ekonomisinin bir "şok tedavisi"ne ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve "Olağanüstü  durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB’den bütçede olabilecek tüm  esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz.  Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak."  değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ÖNLEMLER

Diğer yandan, ülkede koronavirüs dolayısıyla yaşanan acil durumu  görüşmek için gün boyu bakanlarıyla toplantı yapan Başbakan Conte, krizin  başından bu yana bir dizi önlem öngören dördüncü başbakanlık kararnamesini  imzaladı. 

Virüsün yayılmamasını öncelikli hedef belirleyen son kararnameyle, 15  Mart’a kadar okul ve üniversitelerde tüm eğitim faaliyetleri ile çocuklara  yönelik eğitim maksatlı geziler ve spor faaliyetleri durduruldu. Ayrıca ülke  genelinde, gösteri, kongre, miting, kültürel etkinlikler askıya alınırken, yaşlı  ve patolojik rahatsızlıkları bulunanların dışarıya çıkmaktan kaçınması tavsiye  edildi.  





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