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İtalya virüs için 25 milyar euro kaynak ayırdı

11.03.2020 16:29

Son güncelleme : 11.03.2020 16:29
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin 25 milyar euroluk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi.



AA

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de, Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri  ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün ekonomideki etkileri ve sağlık  hizmetlerine yönelik yeni ekonomik tedbirleri açıkladı. 

Koronavirüsle mücadele ve ekonomiye destek için yeni paketin  detaylarını paylaşan Conte, "Bu paket hemen kullanmak için değil. Aksine bu acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için 25 milyar avroluk olağanüstü bir kaynak  ayırdık." dedi.

Conte, AB'nin İtalya'nın bütçe esnekliği talebine yönelik  yaklaşımından da memnun olduğunu ifade etti. 

Virüsün en yaygın olduğu Lombardiya ve Piyemonte bölgelerinin  yöneticilerinden gelen, Kovid-19'la etkin mücadele için tüm üretimin 15 günlüğüne  durdurulması önerisine ilişkin ek kısıtlayıcı önlemleri göz ardı etmediklerini  belirten Conte, "Lombardiya bölgesinin gerekli gördüğü diğer önlemleri ayrıntılı  bir şekilde formüle etmesini bekliyorum. Biz dikkatli olmalıyız. Tepkilere ve  duygusal taleplere yaslanamayız. Bize yol göstermesi gereken bir teknik bilimsel  komite var ve onunla bir yol izlemeliyiz." şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE KİMSE İŞİNİ KAYBETMEYECEK"

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de koronavirüs krizi nedeniyle  GSYH'de birkaç gerileme beklemenin makul olduğunu söyledi. Gualtieri, koronavirüs  nedeniyle kimsenin işini kaybetmeyeceğini bildirdi.

Gualtieri, bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada da, yeni paketle  amaçlarının sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek olduğunu vurguladı.

İtalyan basınındaki haberlerde, muhalefetin de hükümetin hazırladığı  25 milyar avroluk pakete olumlu baktığı kaydedildi.

FİAT-CHRYSLER, HAFTA SONUNA KADAR ÜRETİMİNİ DURDURACAK

Bu arada, otomobil üreticisi Fiat-Chrysler'in, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya'daki 3 tesisinde hafta sonuna kadar üretimi durduracağı belirtildi.

İtalya'da, 3 haftadır devam eden salgında 631 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı da 10 bini aştı.  





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