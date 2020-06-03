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İtalya`da istihdam geriledi

03.06.2020 15:30

Son güncelleme : 03.06.2020 15:30
İtalya`da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesinden dolayı nisanda 274 bin kişi işini kaybederken, işsizlik oranı işsizlerin salgın nedeniyle iş aramayı askıya almasıyla son 12 yılın en düşüğü olan yüzde 6,3`e geriledi.



AA

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ISTAT) geçici verilerine göre,  Kovid-19 nedeniyle nisan ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre  yüzde 1,2 (274 bin kişi) daha azaldı. İstihdam oranı yıllık yüzde 0,7 düşerek  yüzde 57,9’a gerileyerek, Haziran 2017’den beri en düşük seviyeye indi.

Nisanda işsizlik oranı işsiz insanların salgın nedeniyle iş aramayı  askıya almasından dolayı Kasım 2017’den beri en düşüğü olan yüzde 6,3'e geriledi.  Beklenti işsizlik oranının nisanda yüzde 9,5’e yükselmesi yönündeydi.

Mart ayında işsizlik oranı yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Genç işsizlikte ise oran yüzde 26,5'ten 20,3'e geriledi.

Sadece aktif olarak iş arayan insanlar işsizlik oranına dahil edildiği  için işsizlik oranında düşüş kaydedildiği belirtiliyor.

ISTAT, Kovid-19’un iş gücü piyasasına olan etkisinin mart ayına oranla  nisanda "daha belirgin" olduğu değerlendirmesinde bulundu. ISTAT, iş gücü piyasasında hareketsizlikte daha güçlü büyüme olduğunu  belirtti.




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