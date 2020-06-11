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İtalya`da sanayi üretimi sert düşüşünü sürdürdü

11.06.2020 13:10

Son güncelleme : 11.06.2020 13:10
İtalya`da sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda azalışını sürdürerek bir önceki aya göre yüzde 19,1 düştü.



AA

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (ISTAT), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi  üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 19,1 düştü. Kovid-19'un etkisiyle  martta yüzde 28,4 düşerek kayıtların tutulduğu 1990'dan bu yana puan bazlı en  büyük azalışını kaydeden sanayi üretimi, nisanda da sert geriledi.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti, aylık yüzde 24 düşmesi  yönündeydi.

Euro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi  olan İtalya'da sanayi üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde  42,5 daralma kaydetti.

Kovid-19'un en fazla etkilediği ülkelerden İtalya'da sanayi üretimi,  salgının en etkili olduğu şubat-nisan dönemimde Kasım 2019-Ocak 2020 dönemine  kıyasla yüzde 23,2 geriledi.




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