Çinli e-ticaret devi Alibaba`nın kurucusu Jack Ma, vakfının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Avrupa`ya acil tıbbi yardımda bulunacağını açıkladı.
Jack Ma duyurdu! Avrupa`daki hastanelere gönderecek
30.03.2020 17:59
Son güncelleme : 30.03.2020 18:02
AA
Jack Ma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, Avrupa'daki hastanelere 800 solunum cihazı, 300 bin set koruyucu eldiven, 300 bin maske dahil ek acil teçhizat bağışlayacak." ifadesini kullandı.
Alibaba'nın kurucusu Kovid-19 salgınıyla mücadelede birlik çağrısında da bulundu.
Jack Ma Vakfının ayrıca dünya çapında doktor ve hemşirelerin salgınla ilgili görüşlerini ve tavsiyelerini dile getirebileceği bir internet platformu açtığı kaydedildi.
Çinli iş adamı, daha önce Asya ve Afrika'da birçok ülkeye salgınla mücadele için tıbbi yardım göndermişti.
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