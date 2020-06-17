Japonya`ın ihracatı 2009`dan bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.
Japonya`da 11 yıl sonra ilk kez yaşandı!
17.06.2020 07:35
Son güncelleme : 17.06.2020 07:35
Japonya'nın ihracatı Mayıs ayında 2009 global finansal krizinden bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.
ABD'ye araç sevkiyatlarının azalmasının etkisi ile Mayıs ayında Japonya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 düşüyle 4,18 trilyon yen oldu.
Bu, Eylül 2009'dan bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Ekonomistler ise mayıs ayında ihracatın yüzde 26,1 azalmasını bekliyorlardı.
Mayıs ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 azalarak 5,01 trilyon yen oldu.
Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 833,4 milyar yen olarak gerçekleşti. Beklenti 1,07 trilyon açık verileceği yönündeydi.
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