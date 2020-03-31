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Kalkınma ajansları corona ile mücadeleye 3 koldan destek verecek

31.03.2020 13:48

Son güncelleme : 31.03.2020 14:11
Kalkınma ajansları aracılığıyla yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak tedbirler kapsamında, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması öncelikli olmak üzere salgın riskinin yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler 3 koldan desteklenecek.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19  ile mücadele için ilk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet  gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odalarıyla  istişareler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde aşı geliştirme  çalışmaları devam ederken, teknopark firmalarına kira düzenlemesi yapılmıştı.  Ayrıca KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske,  eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya  kadar destek paketini hayata geçirildi.

Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünlerin de TÜBİTAK  kanalıyla desteklenmesine karar verildi. Salgınla ilgili dünya ve Türkiye'deki  akademik araştırma ve makalelere yer vermek üzere "covid19.tubitak.gov.tr" adresi  üzerinden erişilebilen portal açıldı.

Bakanlığın, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına yenisi de eklendi.

26 AJANSIN TAMAMI SÜRECE DAHİL OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının  ardından duyurduğu kalkınma ajansları aracılığıyla Kovid-19 ile mücadelede uygulanacak tedbirler çerçevesinde devreye alınacak destek planının detayları  belli oldu.

Planın birinci aşamasında, "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık  Programı" kapsamında, salgın riskinin Türkiye'de yayılımını en aza indirmeye  yönelik acil çözüm sunan projelere destek sağlanacak. Programın 3 temel  önceliğini de virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk  sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge  ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturuyor.

Programa göre, yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, kamu  kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ile firmalar programdan  yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi sürece dahil olacak. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Toplam bütçe büyüklüğü  yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenen program, bir ay askıda kalacak ve başvurular 3 gün içinde sonuçlandırılacak.

SALGININ ETKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Kovid-19 ile mücadele uygulanacak ikinci tedbir kapsamında ise ajans desteklerine başvuru süresi 2 ay ötelendi. Uygulaması devam eden projelere ilişkin sözleşme süreleri de 2 ay uzatıldı.

Planın son aşaması da salgın sonrası iyileştirme çalışması olarak belirlendi. Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları, Kovid-19 salgınının bölgelerindeki sosyoekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara  hemen başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek.





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