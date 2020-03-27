Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,75`ten yüzde 0,25`e çekti.
Kanada Merkez Bankası faiz indirdi
27.03.2020 16:46
Son güncelleme : 27.03.2020 16:46
AA
Bankadan yapılan açıklamada, planlanan takvimin dışında alınan faiz kararının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkenin finansal sistemini ve ekonomisini desteklemek amacıyla yapıldığı bildirildi.
Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarındaki ani düşüşün ekonomi için ciddi sonuçlar doğurduğunun kaydedildiği açıklamada, bankanın gecelik faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 0,25'e çektiğinin altı çizildi.
Açıklamada, bankanın piyasaların işlemeye devam etmesine yardımcı olmak için likidite sağlayarak kredinin kullanılabilirliğini sağlamaya odaklandığına işaret edilerek, kredi kullanılabilirliğini artırmak için bankanın çeşitli vadeli repo
imkanlarını genişlettiği ve piyasa işlevini korumak için tahvil
alımları yaptığı aktarıldı.
Bankanın diğer G7 merkez bankaları ve mali otoritelerle koordineli olarak ekonomik ve finansal koşulları yakından izlediğinin vurgulandığı açıklamada, "Durum geliştikçe, yönetim konseyi, Kanada ekonomisini ve finansal sistemi desteklemek, enflasyonu hedefte tutmak için gereken ilave tedbirleri alamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kanada Merkez Bankası, faiz oranlarını 4 Mart'ta yüzde 1,75'ten yüzde 1,25'e, 13 Mart'ta ise 0,75'e indirmişti. Böylece banka, bir ay içerisinde 3 kez faiz indirimi gerçekleştirdi.
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