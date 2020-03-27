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Kanada Merkez Bankası faiz indirdi

27.03.2020 16:46

Son güncelleme : 27.03.2020 16:46
Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,75`ten yüzde 0,25`e çekti.



AA

Bankadan yapılan açıklamada, planlanan takvimin dışında alınan faiz  kararının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkenin finansal sistemini ve ekonomisini desteklemek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarındaki ani düşüşün ekonomi için  ciddi sonuçlar doğurduğunun kaydedildiği açıklamada, bankanın gecelik faiz  oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 0,25'e çektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, bankanın piyasaların işlemeye devam etmesine yardımcı  olmak için likidite sağlayarak kredinin kullanılabilirliğini sağlamaya  odaklandığına işaret edilerek, kredi kullanılabilirliğini artırmak için bankanın  çeşitli vadeli repo imkanlarını genişlettiği ve piyasa işlevini korumak için  tahvil alımları yaptığı aktarıldı.

Bankanın diğer G7 merkez bankaları ve mali otoritelerle koordineli  olarak ekonomik ve finansal koşulları yakından izlediğinin vurgulandığı  açıklamada, "Durum geliştikçe, yönetim konseyi, Kanada ekonomisini ve finansal  sistemi desteklemek, enflasyonu hedefte tutmak için gereken ilave tedbirleri  alamaya hazırdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kanada Merkez Bankası, faiz oranlarını 4 Mart'ta yüzde 1,75'ten yüzde 1,25'e, 13 Mart'ta ise 0,75'e indirmişti. Böylece banka, bir ay içerisinde 3 kez faiz indirimi gerçekleştirdi.






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