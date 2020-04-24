İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesine geriledi.
Kapasite kullanım oranı nisanda azaldı
24.04.2020 10:24
Son güncelleme : 24.04.2020 10:24
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6'ya geriledi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9'a düştü.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 98.449
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|Önceki Kapanış
|: 98.171
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98.715
En Düşük
98.310
10:096,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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7,4769
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 388,39
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|Önceki Kapanış
|: 386,59
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388,95
En Düşük
385,59
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|KENT
|233,50
|1.486.947
|% 9,99
|
|RTALB
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|2.038.404
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
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|
|KNFRT
|12,38
|5.639.655
|% 9,95
|
|FORMT
|3,55
|946.380
|% 9,91
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|PENGD
|3,40
|5.096.313
|% -6,59
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|SOKM
|11,30
|25.155.247
|% 6,30
|
|GARAN
|8,08
|24.191.080
|% 0,12
|
|DEVA
|14,15
|22.004.522
|% 7,77
|
|ASELS
|26,58
|20.178.431
|% -0,75
|
|THYAO
|10,32
|18.238.892
|% -0,48
|
|TSKB
|1,00
|9.002.750
|% 1,01
|
|KARSN
|1,58
|8.587.094
|% 0,64
|
|GUSGR
|2,83
|14.553.849
|% 0,35
|
|GSRAY
|2,64
|10.861.718
|% 1,15
|
|DOHOL
|1,80
|6.798.310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5680
|8,6109
|% 0,24
|
|Frank
|7,1000
|7,1427
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8500
|1,8592
|% 0,46
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,03
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|Altın Gr.
|388
|388
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.550
|12,30
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,50
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
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|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
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