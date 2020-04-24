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Kapasite kullanım oranı nisanda azaldı

24.04.2020 10:24

Son güncelleme : 24.04.2020 10:24
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesine geriledi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre,  imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi  Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım  oranı, nisanda bir önceki aya göre 13,7 puan azalarak yüzde 61,6'ya geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA)  bir önceki aya göre 14,3 puan azalarak yüzde 61,9'a düştü.

 




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