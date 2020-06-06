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Katar ekonomisi ablukaya rağmen güçleniyor

06.06.2020 10:20

Son güncelleme : 06.06.2020 10:20
Katar üç yıldır Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır`ın uyguladığı ablukaya rağmen ekonomisini giderek güçlendirdi.



AA

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesiyle başlayan Körfez krizinde dördüncü yıla girildi.

Katar ekonomisi, söz konusu ülkelerin üç yıldır uyguladığı ablukaya rağmen gücünü giderek arttırdı. Katar (Sanayi ve Ticaret) Odası'nın Körfez kriziyle geçen son üç yılın  değerlendirildiği  raporunda, ülkenin ablukayla geçen yıllarda, tarım, sanayi ve  gıda güvenliği alanlarında olumlu somut başarılar elde ettiği, birçok üründe  kendi kendine yetebilme gücünü artırdığı belirtildi.

Özel sektörün, abluka uygulayan ülkelerden ithal ettiği ürünler için  yeni kaynaklar bulduğu ve yerli piyasanın temel ihtiyaçlarının giderilmesine  katkı sağladığı ifade edildi.

Ülkede çeşitli sektörlerde kayıtlı sanayi tesislerinin sayısı 2016  yılı sonunda 1171 iken, 2019 yılı sonunda bu sayının 1464'e yükseldiği ve bu  süreçte 293 yeni fabrika kurulduğu kaydedildi.

Abluka yıllarında 47 binden fazla yeni şirketin kurulduğu, ayrıca  büyük oranda yabancı yatırımın çekildiği aktarıldı.

Öte yandan Katar Merkez Bankası verilerine göre, resmi rezerv  varlıkları toplam değeri, ablukanın başladığı Haziran 2017'de 40,19 milyar dolar  iken ablukanın ilk aylarında 34 milyar dolara gerilemesine rağmen, 2019 yılında  ve 2020 yılının ilk 4 ayında hızlı bir yükseliş kaydetti.

Son verilere göre Nisan 2020 itibarıyla resmi rezerv varlıkları toplam  değeri 202,8 milyar riyale (55,7 milyar dolara) yükseldi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör  gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini  kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol  açmıştı. 

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası  hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.




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