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Kısıtlamadan muaf 65 yaş üzeri mükellefler için vergi süreçleri başladı

02.06.2020 16:13

Son güncelleme : 02.06.2020 16:13
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin ertelenen vergileri 16 Haziran Salı gün sonuna kadar ödenecek.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni normalleşme süreciyle sokağa çıkma  kısıtlamasından muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükelleflerin yerine getirilmesi  gereken beyan ve ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olması  nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren mükellefler ve meslek  mensuplarının mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname ve  bildirimlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği günü takip eden 15'inci  günün sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığının 29  Mayıs'ta yayımladığı yeni genelgeyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen  65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar,  sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif  sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki  belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, bu kısıtlamadan muaf  tutulduğu anımsatıldı.

Buna göre, kısıtlamadan muaf tutulan 65 yaş ve üstündeki mükellefler,  mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerini 16 Haziran gün sonuna  kadar verecek. Bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de  aynı sürede ödenecek.

1 Haziran itibarıyla verilme süresinin son gününe 15 günden fazla gün  kalan beyanname/bildirimlerin verilme ve bunlara istinaden tahakkuk eden  vergilerin ödenme süresi olarak kanuni süreler dikkate alınacak.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması  getirilen mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olanlar, bu kapsamdaki erteleme  hükümlerinden yararlanacak.

YASAĞI DEVAM EDENLER İÇİN ERTELEME DEVAM EDİYOR

Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik rahatsızlığı bulunması  nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu mücbir  sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar  devam edecek.

Öte yandan mükellef tarafından 27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran  tarihlerine kadar verilmesi gereken muhtasar (muhtasar ve prim hizmet  beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri 27 Temmuz gün sonuna kadar verilecek.  Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla 27 Ekim Salı, 27  Kasım Cuma ve 28 Aralık Pazartesi günü sonuna kadar ödenecek.

MESLEK MENSUPLARININ DURUMU

Duyuruda, 65 yaş üzeri olup 1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma  kısıtlamasından muaf tutulan meslek mensubu mükellef ile beyanname/bildirimleri  bu meslek mensubu tarafından verilen mükelleflerin beyanname verme ve ödeme  tarihlerine de yer verildi.

Beyanname/bildirimleri bu meslek mensubu tarafından verilen  mükellefin, 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/Nisan dönemi KDV ve muhtasar  beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ile aynı dönemlere  ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri, 2020 yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici  vergi beyannameleri, 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri  16 Haziran Salı günü sonuna kadar verilecek. Bu beyannamelere istinaden tahakkuk  eden vergiler de aynı sürede ödenecek.




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