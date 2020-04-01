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KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira

01.04.2020 09:10

Son güncelleme : 01.04.2020 09:10
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2019`un 4. çeyreği itibarıyla 105 milyar 14 milyon 872 bin lira oldu.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılının 4. çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 89 milyar 906 milyon 685 bin lira, dış borçları ise 15 milyar 108 milyon 187 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 105 milyar 14 milyon 872 bin lira olarak gerçekleşti.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 30 milyar 963 milyon 758 bin  lirayla ticari banka borçları oluştururken, bunu 20,6 milyar lirayla gerçek/tüzel  şahıslar, 17,5 milyar lirayla resmi dairelerin borçları izledi.

KİT'LERİN GÖREV ZARARLARI

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise geçen yılın 4. çeyrek sonu itibarıyla 1 milyar 505 milyon 259 bin lira olarak  kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 1 milyar 43  milyon 844 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 383  milyon 687 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.






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