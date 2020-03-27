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KOBİ alacakları devlet garantisinde

27.03.2020 09:33

Son güncelleme : 27.03.2020 09:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan`dan itibaren uygulanacak KOBİ`lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin karar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak.



AA

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye'de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen KOBİ'ler için önemli bir endişe kaynağı durumunda bulunuyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ek olarak aldığı, KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına  ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri  rahatlatacak.

1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25  milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "devlet destekli ticari alacak  sigortası"nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya  kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkandan yararlanacak.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine  karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.

ALICI BAŞINA 750 BİN LİRA TEMİNAT LİMİTİ

Bakanlığın "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli  Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ"i  25 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye,  alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk  değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası,  tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat  sağlamayacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finansal risk yönetimi açısından  büyük bir güvence olacak "KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası" sistemine, devletin verdiği desteğin yanı sıra Türk Reasürans AŞ  liderliğinde bu alandaki yerli ve uluslararası şirketler de reasürans desteği sağladı. 

Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler  "www.alacaksigortasi.gov.tr" üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.  





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