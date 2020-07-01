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`Kongre ile yeni destek paketi hazırlıyoruz`

01.07.2020 13:57

Son güncelleme : 01.07.2020 13:57
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülke ekonomisinin yılın ikinci yarısında belirgin bir şekilde toparlanacağını vurguladı ve Kongre ile birlikte Temmuz sonuna kadar hazırlanıp yasalaşmasını bekledikleri yeni bir destek paketi hazırladıklarını söyledi.



DHA

İnşaat sektörünün hızlıca toparlanmasına karşın, perakende ve hizmetler sektörlerinin ek desteklere gereksinimi olduğunu vurgulayan Mnuchin, küçük işletmelere yönelik 135 milyar dolara kadar kredinin corona virüs salgınından en çok etkilenen restoranları, otelleri ve benzer sektörleri desteklemek için yeniden düzenlenebileceğini açıkladı.

Mnuchin Kongre tarafından işletmelere ve bireylere yardımcı olmak için ayrılan yaklaşık 3 trilyon dolar da dahil olmak üzere ABD'nin koronavirüs krizinde aldığı mali ve finansal önlemler hakkında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile birlikte ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yaptı.

Powell Pazartesi günü yayınlanan konuşma metninde, ekonomik toparlanmanın beklenenden daha erken başladığını, ancak üretim ve istihdamın kriz öncesi seviyelerin çok altında olduğunu kaydetmişti. Powell, insanlar dışarı çıkıp kendilerini güvende hissedene kadar tam bir toparlanmanın mümkün olmadığını tekrarladı.




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