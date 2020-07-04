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Konut kredisinde rekor 6 ayda kırıldı

04.07.2020 12:09

Son güncelleme : 04.07.2020 12:09
Ülke genelinde kullanılan konut kredi tutarında 6 ayda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.



AA

Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut  kredi bakiyesi 32,2 milyar lira artış gösterdi. Söz konusu tutarın daha önce en  yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan  konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar  liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle  211 milyar liraya ulaştı.

Normalleşme sürecine geçişle birlikte hem inşaat sektörünün canlanması  hem de vatandaşların erteledikleri konut taleplerini satın alabilmek için kamu  bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları tarihi düşük seviyeye çekildi.

Böylece konut kredi kullanımı da ikinci çeyrek sonu itibarıyla ciddi  artış gösterdi. İkinci çeyrekte konut kredisi artışı 19,6 milyar lira oldu.  Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32,2 milyar liralık artışla  230,9 milyar liraya ulaştı.

Bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz  konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017  yılı olmuştu.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kamu bankalarının  kampanyası sayesinde konut ilginin yüzde 50 arttığını belirterek, alımlarını  erteleyen ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşların satılık daireleri  doldurduğunu söyledi.

Bu süreçte daha önce de söyledikleri gibi bazı fırsatçı ev  sahiplerinin ve gayrimenkul şirketlerinin fiyatları yüzde 25'lere varan oranlarda  artırdığını dile getiren Aşa, "Fırsatçıların haksız fiyat artışları olmasaydı  çekilen konut kredi tutarı ve satılan ev adedi çok daha fazla olacaktı." dedi.

Aşa, elindeki konutu satamamasına rağmen hala fırsatçılık yapmak  isteyen ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin bulunduğunu kaydederek, bu  kişiler hakkında kredi verilmemesi gibi yaptırımların acilen uygulanması  gerektiğini sözlerine ekledi.

"KİŞİ BAŞINA KULLANILAN ORTALAMA KREDİ TUTARI 218 BİN LİRALARA YÜKSELDİ"

Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye  Bankalar Birliği verilerine göre geçen yıl kişi başına kullanılan ortalama konut  kredisi tutarının 170 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 1-27 Haziran'da 93 bin 704 adet  kredili konut satıldığını açıkladığını anımsatan Türkkan, şu bilgileri verdi:

"1-26 Haziran'da 19 milyar 618 milyon liralık kredi artışı söz konusu.  Bu dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerinden yola çıkarak göre 90  bin adet kredili konut satıldığını düşünüyoruz. Söz konusu tutarı 90 bine  böldüğümüzde kişi başına kullanılan ortalama kredi tutarlarının 170 bin  liralardan 218 bin liralara yükseldiğini görüyoruz."

"KREDİLİ KONUT SATIŞI 100 BİN ADEDİ GEÇECEK"

Era Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur, haziranda başlayan  kampanyaların sektörü 3-4 kat canlandırdığını belirterek, açıklanan sektörel  verilerin de bu canlılığı desteklediğini söyledi.

Cumhur, konut kredi hacminin 1-19 Haziran'da 11,5 milyar lira  yükseldiğini anımsatarak, "Bu rakam 2019'un tamamından fazlaydı. Şimdi de ilk 27  günü BDDK açıkladı ve tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşıldı. Hem de 6 ayda."  dedi.

Sadece ipotekli konut satışının haziranda 100 bin adedi geçeceğini  dile getiren Cumhur, "Toplam konut satışı da yine haziranda tüm zamanların  üstünde gelecektir. Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete  geçtiğini, eve ulaşamayan kitlelerin de uygun faizlerle bu fikirlerini gerçeğe  dönüştürmeye başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"YIL SONU BEKLENTİMİZ 1,4 MİLYON ADET"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, kampanyaların sektöre sağladığı  ivmenin her alanda görüldüğünü belirterek, çok cazip avantajlar sunan  kampanyaların bekleyen konut talebini hareketlendirdiğini söyledi.

Salgına rağmen nisan ve mayıs aylarında yavaşlama olsa da haziranda  satış adetlerinde hızlı bir sıçrayış beklediklerini anlatan Çelik, yıl sonunda  1,4 milyon satış adediyle Avrupa lideri olabileceklerini bildirdi.

Çelik, Nef olarak salgın sürecinde yaptıkları dijital satışlardan  bahsederek, "Haziranda 305 adet satışla 373 milyon lira ciro elde ettik. Bu  satışların 81 milyon lirası Nef Online üzerinden gerçekleşti."diye konuştu.




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